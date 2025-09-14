Единый день голосования
14 сентября, 08:06

Аэропорты Нижнего Новгорода и Саранска вновь работают штатно

Обложка © freepik / Kireyonok_Yuliya

В Нижнем Новгороде и Саранске аэропорты вновь работают в штатном режиме, все ранее введённые ограничения на приём и выпуск самолётов отменены. Информацией делится пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино)... Аэропорт Саранск... Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в тексте.

Напомним, утром 14 сентября в аэропорту Нижнего Новгорода вводились временные ограничения. Аналогичное решение было принято и в отношении воздушной гавани Саранска. В Росавиации подчеркнули, что безопасность полётов стоит в приоритете при организации воздушного движения судов.

