Аэропорты Нижнего Новгорода и Саранска вновь работают штатно
В Нижнем Новгороде и Саранске аэропорты вновь работают в штатном режиме, все ранее введённые ограничения на приём и выпуск самолётов отменены. Информацией делится пресс-служба Росавиации.
«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино)... Аэропорт Саранск... Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в тексте.
Напомним, утром 14 сентября в аэропорту Нижнего Новгорода вводились временные ограничения. Аналогичное решение было принято и в отношении воздушной гавани Саранска. В Росавиации подчеркнули, что безопасность полётов стоит в приоритете при организации воздушного движения судов.