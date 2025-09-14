Аэропорты Нижнего Новгорода и Саранска вновь работают штатно

В Нижнем Новгороде и Саранске аэропорты вновь работают в штатном режиме, все ранее введённые ограничения на приём и выпуск самолётов отменены. Информацией делится пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино)... Аэропорт Саранск... Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в тексте.