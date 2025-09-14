Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 04:04

В Смоленской области уничтожили 12 беспилотников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

В Смоленской области в ночь на воскресенье и утром силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Глава Смоленщины уточнил, что жертв и разрушений нет, все службы продолжают работать на местах. Он также призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам дронов.

В Ленобласти из-за возможной диверсии сошли с рельсов три вагона пустого состава
В Ленобласти из-за возможной диверсии сошли с рельсов три вагона пустого состава

Ранее Life.ru писал, что в Ленинградской области силы ПВО сбили три дрона в районе Киришей. Падение обломков одного из аппаратов вызвало пожар на заводе КИНЕФ, но огонь быстро ликвидировали, пострадавших не было.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Смоленская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar