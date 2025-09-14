В Смоленской области уничтожили 12 беспилотников ВСУ

В Смоленской области в ночь на воскресенье и утром силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Глава Смоленщины уточнил, что жертв и разрушений нет, все службы продолжают работать на местах. Он также призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам дронов.