Кровавый тимбилдинг: Охота в тайге в честь дня рождения обернулась убийством шефа

Охота пятерых коллег в тайге у посёлка Кубайка Таштыпского района Хакасии обернулась трагедией. Один из мужчин принял начальника за зверя и застрелил его, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«12 сентября 2025 года пятеро мужчин прибыли из города Абакан в таёжную местность в округе посёлка Кубайка на охоту. Находясь в лесном массиве, охотники разделились на две группы. Один из мужчин, предположив, что на участке леса находится дикий зверь произвёл выстрел из ружья, где в этот момент находился потерпевший», – рассказали в управлении.

Фото © ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

48-летний житель Абакана получил огнестрельное ранение в области живота и умер по пути в больницу. Следователи завели уголовное дело в отношении 36-летнего охотника по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства убийства.

По данным 19rusinfo.ru, погибший – предприниматель Игорь Веремчук, владелец ООО «Сибирская транспортная компания», занимающейся грузоперевозками. ЧП произошло поздно вечером 12 сентября, когда 48-летний Веремчук с компанией отмечал День рождения одного из своих сотрудников.