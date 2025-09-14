Генсека НАТО подняли на смех после «откровения» о пятиминутном ударе России гиперзвуком

Напомним, Рютте заявил, что Испания и Британия не должны чувствовать себя в безопасности, рассуждая о неком далёком для себя «восточном фланге», потому что российские ракеты способны поразить столицы этих государств всего за 5-10 минут. По его мнению, всей Европе стоит обеспокоиться наличием у Москвы гиперзвуковых ракет, которые могут «достать» до любой точки на карте.