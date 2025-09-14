Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 10:47

Генсека НАТО подняли на смех после «откровения» о пятиминутном ударе России гиперзвуком

Журналист Лафлэнд напомнил генсеку НАТО Рютте, что гиперзвук есть у РФ уже давно

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в соцсети X высмеял генерального секретаря НАТО Марка Рютте за его слова о зоне поражения российских ракет.

«Рютте узнал о гиперзвуковых ракетах несколько лет спустя их разработки и почти через год после первого применения», — написал он.
Косачёв связал русофобию Рютте с подачей истории в Нидерландах
Косачёв связал русофобию Рютте с подачей истории в Нидерландах

Напомним, Рютте заявил, что Испания и Британия не должны чувствовать себя в безопасности, рассуждая о неком далёком для себя «восточном фланге», потому что российские ракеты способны поразить столицы этих государств всего за 5-10 минут. По его мнению, всей Европе стоит обеспокоиться наличием у Москвы гиперзвуковых ракет, которые могут «достать» до любой точки на карте.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Марк Рютте
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar