Генсека НАТО подняли на смех после «откровения» о пятиминутном ударе России гиперзвуком
Журналист Лафлэнд напомнил генсеку НАТО Рютте, что гиперзвук есть у РФ уже давно
Обложка © ТАСС / ЕРА
Британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в соцсети X высмеял генерального секретаря НАТО Марка Рютте за его слова о зоне поражения российских ракет.
«Рютте узнал о гиперзвуковых ракетах несколько лет спустя их разработки и почти через год после первого применения», — написал он.
Напомним, Рютте заявил, что Испания и Британия не должны чувствовать себя в безопасности, рассуждая о неком далёком для себя «восточном фланге», потому что российские ракеты способны поразить столицы этих государств всего за 5-10 минут. По его мнению, всей Европе стоит обеспокоиться наличием у Москвы гиперзвуковых ракет, которые могут «достать» до любой точки на карте.