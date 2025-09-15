Bild: Уроженец Турции Зинан Зелен станет главой контрразведки Германии

Уроженец Турции Зинан Зелен возглавит федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии. Он отказался от турецкого гражданства несколько лет назад, пишет газета Bild со ссылкой на депутатов Бундестага из правящей коалиции.

Контрразведка ФРГ остаётся без руководителя с конца 2024 года. Тогда предыдущий глава, Томас Хальденванг, покинул пост, чтобы баллотироваться в Бундестаг, но потерпел неудачу на выборах.

«Завтра министр внутренних дел сообщит о кадровой перестановке в письме для сотрудников федерального ведомства по охране конституции (BfV): вице-председатель Зинан Зелен возглавит ведомство», — говорится в публикации.

Зинан Зелен родился в Стамбуле в 1972 году в семье журналистов. Когда ему было четыре года, семья переехала в Германию. В январе 2019 года Зелен занял пост одного из вице-председателей контрразведки.