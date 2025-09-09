Мессенджер MAX
9 сентября, 18:17

Во Франции назначили нового премьера

Новым премьером Франции стал министр вооружённых сил страны Лекорню

Себастьен Лекорню. Обложка © Wikipedia

Себастьен Лекорню назначен новым премьер-министром Франции после отставки правительством Франсуа Байру. Это решение было объявлено Елисейским дворцом сегодня, 9 сентября.

Лекорню занимал пост министра Вооружённых сил Франции с 20 мая 2022 года. Он является членом партии «Возрождение», а также президентом Совета департамента Эр. Новый премьер-министр известен своей работой в области обороны и безопасности, а также активным участием в формировании политики, направленной на модернизацию вооружённых сил Франции.

Эксперт рассказал, какую карту попробует разыграть Макрон, чтобы остаться президентом Франции
Напомним, что теперь уже бывшему премьер-министру Франции Франсуа Байру депутаты выразили вотум недоверия из-за предложенных мер жёсткой экономии. Решение об отставке было принято по итогам голосования в Национальном собрании.

Полина Никифорова
