Во Франции назначили нового премьера

Себастьен Лекорню назначен новым премьер-министром Франции после отставки правительством Франсуа Байру. Это решение было объявлено Елисейским дворцом сегодня, 9 сентября.

Лекорню занимал пост министра Вооружённых сил Франции с 20 мая 2022 года. Он является членом партии «Возрождение», а также президентом Совета департамента Эр. Новый премьер-министр известен своей работой в области обороны и безопасности, а также активным участием в формировании политики, направленной на модернизацию вооружённых сил Франции.