15 сентября, 03:29

Швейцария может лишиться крупнейшего банка, который засобирался в США

New York Post: Крупнейший банк Швейцарии UBS ведёт переговоры с США о переезде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dogora Sun

Крупнейший банк Швейцарии UBS может перенести свою штаб-квартиру в США. Как пишет New York Post со ссылкой на источники, руководство финансового гиганта недовольно новыми требованиями властей, согласно которым банк должен увеличить капитал на 26 миллиардов долларов. В UBS считают, что такие условия сделают их неконкурентоспособными на мировом рынке.

По данным издания, топ-менеджеры банка уже встречались с представителями администрации президента США Дональда Трампа для обсуждения возможного переезда. В UBS ситуацию не комментируют, но и не опровергают информацию о переговорах с американцами.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп раскритиковал Европу за мягкие санкции против России. Он отметил, что европейские страны продолжают покупать российские энергоресурсы, несмотря на заявления о жёстком давлении. По словам Трампа, такие меры не способны реально повлиять на Москву.

