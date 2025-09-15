Швейцария может лишиться крупнейшего банка, который засобирался в США
New York Post: Крупнейший банк Швейцарии UBS ведёт переговоры с США о переезде
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dogora Sun
Крупнейший банк Швейцарии UBS может перенести свою штаб-квартиру в США. Как пишет New York Post со ссылкой на источники, руководство финансового гиганта недовольно новыми требованиями властей, согласно которым банк должен увеличить капитал на 26 миллиардов долларов. В UBS считают, что такие условия сделают их неконкурентоспособными на мировом рынке.
По данным издания, топ-менеджеры банка уже встречались с представителями администрации президента США Дональда Трампа для обсуждения возможного переезда. В UBS ситуацию не комментируют, но и не опровергают информацию о переговорах с американцами.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп раскритиковал Европу за мягкие санкции против России. Он отметил, что европейские страны продолжают покупать российские энергоресурсы, несмотря на заявления о жёстком давлении. По словам Трампа, такие меры не способны реально повлиять на Москву.