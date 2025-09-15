В Раде назвали абсолютно идиотской статью западного журнала о потенциале ВСУ
Украина через два-три года столкнётся с катастрофической нехваткой людских ресурсов для пополнения своей армии. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём блоге, комментируя статью журнала The Atlantic.
Парламентарий подверг резкой критике тезисы издания о том, что Украина сохранит свой военный потенциал независимо от исхода конфликта. Он подчеркнул, что западные поставки вооружений не решат проблему отсутствия людских ресурсов, необходимых для их использования.
«Абсолютно идиотское утверждение. Чем вооружённым? Кем вооружённым? Через два-три года в Украине просто не будет людей для армии», — заявил Дмитрук.
Дмитрук также опроверг утверждения о «сплочённой Европе», заявив, что большинство стран НАТО находятся на грани социально-экономического кризиса и не способны создать боеспособные армии. По его мнению, главной силой России является не техника, а уникальный боевой опыт, полученный Армией РФ в ходе конфликта, а также имперское возрождение и объединение народа вокруг идеи «Большой России».
Ранее сообщалось, что украинская военная техника, сосредоточенная в приграничных районах Белгородской и Курской областей, значительно сократилась в численности. Несмотря на попытки противника атаковать тремя волнами, Вооружённые силы РФ успешно ликвидировали большое количество боевых машин. Среди уничтоженной техники были самоходные артиллерийские установки «Акация», шведские бронетранспортеры CV90, а также импортные боевые машины пехоты и бронетранспортеры M113.