15 сентября, 05:44

Чуть промахнулись: Украинские военные случайно отравили сами себя на поле боя

РИАН: Оператор БПЛА ВСУ сбросил отравляющий снаряд на свои позиции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Солдаты ВСУ пострадали от собственного отравляющего боеприпаса. Об этом бывший украинский военнослужащий, а теперь боец добровольческого отряда имени Александра Матросова.

«Сам хотел скинуть, и их же позиция траванулась. Газ с отравляющим веществом. Несколько человек тогда отравились», — сказал он РИА «Новости».

Всё произошло во время подготовки атаки на российских военных. Боеприпас должен был быть сброшен с беспилотника, однако из-за технической неисправности он упал прямо на позиции ВСУ. В результате несколько человек получили поражения от газа, включая ожоги лёгких. Такие ситуации, подчеркнул бывший солдат, происходили в украинской армии не впервые — обычно из-за того, что не выдерживало крепление заряда.

В Купянске солдаты ВСУ расстреляли собственное подкрепление, приняв его за российских штурмовиков
Ранее Life.ru рассказывал, как спецназовец ВСУ хотел снять модный ролик для соцсетей, но запечатлел собственный подрыв. Видео появилось в соцсетях.

Милена Скрипальщикова
