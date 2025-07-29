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Регион
29 июля, 08:54

Спецназовец ВСУ хотел снять модный ролик для соцсетей, но запечатлел собственный подрыв

Боец ВСУ снял на видео собственный подрыв в американском бронеавтомобиле Humvee

Военнослужащий украинского спецназа из 144-го центра ССО хотел заснять видеоролик для соцсетей, но запечатлел собственную гибель внутри американского броневика Humvee. Кадры публикует ресурс «Военное дело».

Момент взрыва, когда украинские военнослужащие находились в Humvee. Видео © «Военндело (Военное дело | ВД)»

Украинские спецназовцы ехали на бронеавтомобиле по неопределённой местности. Один закинул ноги на центральный короб, другой смотрел в окно. На последних секундах короткого ролика отчётливо видно, как разбивается лобовое стекло и повреждаются системы управления и внутренние компоненты броневика. Вспыхивает огонь и видео обрывается. Выжить при таком ударе, вероятно, невозможно.

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«Я не вернусь, прощайте»: Брошенный командирами ВСУшник со слезами записал предсмертное видео

А ранее Life.ru писал, что на Украине без какой-либо жалости загоняют на фронт военнослужащих, едва вернувшихся из плена. ВСУшники оказываются перед дилеммой: вернуться на передовую, подвергая себя смертельной опасности, или же быть признанными дезертирами, что чревато преледованием по закону.

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Обложка © «Военндело (Военное дело | ВД)»

Мария Любицкая
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