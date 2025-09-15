Западные фармгиганты попросили США возобновить клинические испытания в России

Ассоциация «Инфарма», объединяющая 19 зарубежных фармкомпаний, обратилась к управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой расширить географию клинических испытаний и включить в неё Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В «Инфарму» входят такие компании, как AstraZeneca, Bayer, Johnson & Johnson, Pfizer и Roche. Ассоциация предлагает учитывать результаты российских исследований в глобальной экспертизе и «поощрять спонсоров к расширению их географии». Также фармпроизводители просят рассмотреть возможность проведения инспекций FDA в российских исследовательских центрах.

Причиной обращения стало резкое сокращение числа испытаний: если в 2021 году их проводилось более 300, то в 2024-м — лишь 24. Исполнительный директор «Инфармы» Вадим Кукава объяснил это геополитической напряжённостью, проблемами с доставкой препаратов и анализом образцов. Однако сейчас, по его словам, «большинство процессов отлажены, инфраструктура адаптирована и многие члены ассоциации думают над тем, чтобы возобновить испытания».

Эксперт по фармотрасли Михаил Пасынок отметил, что без локальных исследований препараты не могут быть зарегистрированы и введены в оборот в России, а значит, компании теряют долю рынка. В то же время глава экспертного совета Госдумы по развитию конкуренции в фармацевтике Ирина Филатова считает, что истинная причина обращения кроется в убытках из-за принудительного лицензирования инновационных препаратов: «Это решение сильно задело компании».