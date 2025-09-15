«Революция» в Британии началась: Разделит ли Стармер судьбу Карла I? Оглавление Революция началась? Американцы устраивают «майдан» союзнику? «Великопакистания» — закономерный итог империи Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, как Лондону возвращается бумерангом колониальная политика и при чём тут Илон Маск. 15 сентября, 11:01 Протесты в Великобритании — что грозит Стармеру? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Aybetova, © ТАСС / Zuma

Организаторы вчерашней массовой акции против нелегальной миграции в Лондоне «Соединим королевство» сообщили о миллионах её участников.

«Сегодня в Лондоне на нашем мероприятии присутствуют миллионы человек», — написал британский правый активист Томми Робинсон в соцсети Х. Трансляция активиста в социальной сети X набрала 1,6 миллиона просмотров.

Протесты в Великобритании — сколько подданных Карла Третьего вышло на улицы. Фото © ТАСС / AP / Joanna Chan

Однако в лондонской полиции сообщили, что в протестах приняли участие около 110 тысяч человек. В свою очередь, министр труда Великобритании Торстен Белл признал, что на масштабный митинг пришло гораздо больше людей, чем он ожидал.

В принципе, это нормально, когда власти намеренно занижают число участников протестных акций, тогда как их организаторы его завышают. Тем более что данная акция для Лондона стала чем-то явно непривычно масштабным. На фото и видео можно видеть настоящую «людскую реку» на улицах британской столицы с флагами Англии и Великобритании. Причём акция с самого начала была довольно радикальной. Демонстранты требовали отставки премьер-министра Кира Стармера и изменения миграционной политики Королевства, выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес правительства и мигрантов.

При подходе к правительственному кварталу полиция попыталась сдержать протестующих на Трафальгарской площади, произошли стычки. Несколько десятков человек были задержаны, власти сообщают, что ведутся поиски других нарушителей, число задержанных будет расти. Несколько десятков полицейских — в больницах.

После акций протеста в Великобритании задержано несколько десятков человек. Фото © ТАСС / Zuma / Martyn Wheatley

Революция началась?

«Революция началась — вы не можете ее остановить», — заявил Робинсон. Но можно ли это назвать революцией? Едва ли англичане готовы идти на баррикады, как те же французы. Впрочем, во Франции масштабные акции протеста и столкновения протестующих с полицией уже давно стали обыденностью, однако к свержению власти так и не привели.

Тем не менее в Британии столь неожиданное развитие событий вполне может привести к отставке премьер-министра, который за год после выборов стремительно растерял поддержку населения. Буквально на днях агентство Bloomberg сообщило о готовящейся в правящей лейбористской партиии «операции спасения Стармера», однако после вчерашних событий сделать это будет явно сложнее, если вообще возможно. Конечно, можно заменить Стармера на другого, в конце концов, правящие до этого 10 лет консерваторы меняли лидера и премьера четыре раза, но разве это что-то изменило? Не изменит ничего ни смена лидера у лейбористов, ни возвращение к власти консерваторов.

Впрочем, власти Британии явно не хотят ничему учиться и что-то менять, обвиняя во всём... внешние силы. Так, пролейбористская газета The Observer назвала протесты «маршем Маска», как будто американский миллиардер, ранее обещавший скинуть Стармера, и впрямь организовал вчерашнюю акцию.

Почему в протестах в Великобритании увидели след Илона Маска. Фото © ТАСС / Zuma

Американцы устраивают «майдан» союзнику?

А ведь без Маска и впрямь не обошлось. Он виртуально присутствовал на акции, обратившись к её участникам по видеосвязи с призывом распустить британский парламент и бороться с насилием.

Маск для британских властей является удобным оправданием. В декабре 2024-го The Times утверждала: в Консервативной партии Великобритании опасаются, что американский миллиардер, на тот момент один из главных соратников только что победившего на выборах президента США Дональда Трампа, выделит $100 млн на предвыборную кампанию лидера движения «Реформы в Великобритании» и одного из главных инициаторов Brexit Найджела Фараджа, чтобы изменить политический курс Британии. Газета тогда также напоминала, что Маск публично поддержал петицию с требованием провести в стране внеочередные всеобщие парламентские выборы и назвал Британию под руководством Лейбористской партии «тираническим полицейским государством».

А в начале года Financial Times сообщила, что Маск изучает возможность отстранения главы британского правительства перед следующими выборами. Притом происходило всё это на фоне скандала вокруг якобы имевшего место сокрытия властями фактов массовых изнасилований девочек этническими бандами в стране.

В принципе, ни для кого не секрет, что Маск, как один из самых ярых радетелей за традиционные ценности, является жёстким противником британских властей, которые он неоднократно подвергал критике. Кроме того, зуб лично на Стармера имеет Дональд Трамп — за то, что в ходе избирательной кампании в США лейбористы активно и открыто поддерживали Камалу Харрис. Наконец, Британия сегодня — один из главных сторонников продолжения украинского конфликта и спонсор киевского режима, что идёт вразрез с официальной позицией Вашингтона, который, во всяком случае на словах, выступает за урегулирование конфликта путём переговоров. Так что пазл для конспирологов вполне себе складывается: правящие в США консерваторы организуют «цветную революцию» в Британии с целью привести к власти своих единомышленников.

Странно, что они русских не обвинили в организации протестов! Звучало бы правдоподобнее для их внутренней аудитории. В то, что американцы устраивают «майдан» своему ближайшему союзнику, могут не поверить.

Да и, в любом случае, тому, кто в курсе, что происходит на английских улицах, очевидно, что, если бы даже американцы поучаствовали в организации, причины недовольства людей вовсе не высосаны из пальца. Британия, как и большинство стран ЕС, сами загнали себя в тупик провальной миграционной политикой, просто кто-то ещё готов терпеть, а у кого-то накипело до такой степени, что терпеть уже невозможно.

Результаты миграционной политики Британии показали провал. Фото © ТАСС / Zuma / Martyn Wheatley

«Великопакистания» — закономерный итог империи

Последней каплей в чаше джентльменского терпения англичан стала присяга на Коране нового министра внутренних дел страны — пакистанки Шабаны Махмуд. Лондон давно уже называют «Лондонабад», а страну —«Великопакистанией», и это не преувеличение. Некоторые кварталы британской столицы уже напоминают гетто, где англичан днём с огнём не сыщешь, а полиция туда просто боится соваться. По уровню этнокриминала британская столица бьёт рекорды — хуже дела обстоят, наверное, только в Брюсселе и Париже. Чему удивляться, если мэром Лондона является пакистанец Садик Аман Хан?

К слову, Хан возглавляет британскую столицу неизменно с 2016-го года, когда у власти в стране ещё были консерваторы. И нынешняя фаза миграционного кризиса началась ещё при консерваторах, хотя саму политику мультикультурализма в стране начали лейбористы ещё в конце прошлого века, но при консерваторах она не прекращалась, разве что темпы завоза мигрантов были чуть меньше и власть как-то пыталась их ассимилировать.

Это к тому, что если кто-то надеется, что если отстранить от власти лейбористов, и это что-то изменит, то напрасно. Тем более ничего не изменит отставка Стармера, которой требуют сегодня протестующие в Лондоне. Тем не менее именно он и его партия сегодня являются объектами ненависти протестующих. Так что не исключены досрочные выборы, а шансы самого Стармера досидеть до конца положенный срок и вовсе стремятся к нулю.

Однако, повторю, это не изменит ничего для страны, которая будет погружаться в пучину кризиса всё глубже, так что мы ещё увидим на улицах Лондона баррикады, как в Париже. Стоит напомнить, что именно Английская революция в XVII веке стала предзнаменованием перехода человечества от феодализма к капитализму, так что не исключено, что именно с Британии может начаться общеевропейское восстание против политики глобалистов, мириться с которой не готовы уже во многих странах.

К слову, хочу напомнить, что для последнего британского абсолютного монарха протесты народных масс закончились усекновением головы. Не злорадствую и никому не желаю. Но не могу не вспомнить о этом, как и о том, что бывшая империя веками эксплуатировала народы мира и нынешняя политика мультикультурализма стала, по сути, продолжением той политики колониализма, только в извращённом виде: Британия продолжает сталкивать между собой народы, устраивает перевороты и гражданские войны, провоцируя массовую миграцию, и сегодня всё возвращается ей бумерангом.

Так что получите — распишитесь! И готовьтесь к реальному взрыву! Революция только начинается…

Авторы Дмитрий Родионов