Купание в реке закончилось для пенсионера встречей с крокодилом и потерянной головой
Sarawak Tribune: В Малайзии крокодил откусил голову 80-летнему мужчине
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Крокодил напал на пенсионера во время купания в реке и откусил ему голову в Малайзии. Об этом сообщило Sarawak Tribune.
Туах Ламат отправился к реке в районе Трусан в штате Саравак, чтобы искупаться. После этого его никто больше не видел. Родственники пропавшего без вести 80-летнего мужчины заявили об исчезновении в полицию.
Правоохранители отправили на место спасателей. Бригада проделала огромную работу, чтобы найти несчастного. Им удалось обнаружить лишь голову пенсионера в 500 метрах от того участка земли, где лежали его полотенце и шлёпки. Родные пропавшего провели опознание и подтвердили его личность.
Подобные случаи — не редкость. Ранее крокодил проглотил фермера на берегу реки в Индии. Каашаппа Ханаманта Камбали пришёл с домашним скотом на водопой. Рептилия выпрыгнула из воды и утащила несчастного на дно. Спасатели искали тело 38-летнего мужчины около пяти часов.