Купание в реке закончилось для пенсионера встречей с крокодилом и потерянной головой

Крокодил напал на пенсионера во время купания в реке и откусил ему голову в Малайзии. Об этом сообщило Sarawak Tribune.

Туах Ламат отправился к реке в районе Трусан в штате Саравак, чтобы искупаться. После этого его никто больше не видел. Родственники пропавшего без вести 80-летнего мужчины заявили об исчезновении в полицию.

Правоохранители отправили на место спасателей. Бригада проделала огромную работу, чтобы найти несчастного. Им удалось обнаружить лишь голову пенсионера в 500 метрах от того участка земли, где лежали его полотенце и шлёпки. Родные пропавшего провели опознание и подтвердили его личность.