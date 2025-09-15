Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 08:56

Купание в реке закончилось для пенсионера встречей с крокодилом и потерянной головой

Sarawak Tribune: В Малайзии крокодил откусил голову 80-летнему мужчине

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Крокодил напал на пенсионера во время купания в реке и откусил ему голову в Малайзии. Об этом сообщило Sarawak Tribune.

Туах Ламат отправился к реке в районе Трусан в штате Саравак, чтобы искупаться. После этого его никто больше не видел. Родственники пропавшего без вести 80-летнего мужчины заявили об исчезновении в полицию.

Правоохранители отправили на место спасателей. Бригада проделала огромную работу, чтобы найти несчастного. Им удалось обнаружить лишь голову пенсионера в 500 метрах от того участка земли, где лежали его полотенце и шлёпки. Родные пропавшего провели опознание и подтвердили его личность.

В Колумбии поймали наркобарона, который кормил крокодила своими соперниками
В Колумбии поймали наркобарона, который кормил крокодила своими соперниками

Подобные случаи — не редкость. Ранее крокодил проглотил фермера на берегу реки в Индии. Каашаппа Ханаманта Камбали пришёл с домашним скотом на водопой. Рептилия выпрыгнула из воды и утащила несчастного на дно. Спасатели искали тело 38-летнего мужчины около пяти часов.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Малайзия
  • Животные
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar