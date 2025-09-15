Холод, покой и скорая: Врач перечислила универсальные правила спасения при травмах

Правильно оказанная первая помощь в критической ситуации может предотвратить тяжёлые последствия травмы и даже спасти человеку жизнь. Об основных принципах действий при различных повреждениях РИАМО рассказала врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь.

При любой травме сначала важно обеспечить безопасность себе и пострадавшему, затем оценить состояние и вызвать скорую помощь, подчеркнула специалист.

При механических повреждениях, таких как ушибы, вывихи, переломы и раны, врач рекомендует в первую очередь остановить кровотечение с помощью давящей повязки. Загрязнённые раны необходимо промыть и накрыть стерильным перевязочным материалом. При переломах важно зафиксировать конечность, не пытаясь её выпрямить, а при вывихах — обездвижить сустав и приложить холод.

В случае термических ожогов эксперт советует охлаждать поражённый участок прохладной водой не менее 10–15 минут, после чего наложить стерильную повязку. При обморожениях, напротив, нужно постепенно согревать пострадавшего, предложить ему тёплое питьё и наложить сухую повязку. Ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри, растирать повреждённые места снегом или наносить масло.

При химических ожогах, которые сопровождаются сильным жжением и повреждением слизистых, необходимо немедленно снять пропитанную реагентами одежду и тщательно промывать поражённую зону проточной прохладной водой в течение 15–20 минут. После этого следует наложить стерильную повязку и в обязательном порядке вызвать бригаду скорой помощи.

Особую опасность, по словам медика, представляют электротравмы. Прежде чем прикасаться к пострадавшему, необходимо полностью отключить источник тока. Далее нужно проверить сознание, дыхание и пульс человека, и при их отсутствии немедленно начать сердечно-лёгочную реанимацию. На ожоги в точках входа и выхода тока накладывается стерильная повязка.