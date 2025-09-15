Владимир Путин
15 сентября, 09:08

PepsiCo захотела вернуть Mirinda в Россию

PepsiCo подала заявку на регистрацию торговой марки Mirinda в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /aaddyy

Корпорация PepsiCo инициировала процедуру регистрации товарного знака Mirinda на территории России. Данная заявка относится к линейке безалкогольных напитков, ранее доступной на территории нашей страны, но прекратившей своё присутствие на рынке в 2022 году.

Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, в начале сентября было подано обращение в Роспатент. Российское подразделение PepsiCo, после ухода Mirinda, оперативно представило свой новый напиток под маркой Evervess.

Mirinda — популярный газированный напиток с фруктовыми вкусами, который долгое время был представлен в ассортименте PepsiCo. До 2022 года напиток активно продавался в России.

Shaman проиграл битву за бренд «Я русский»

Ранее сообщалось, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz возобновил процедуру регистрации товарного знака в России. Компания из Штутгарта подавала заявки в Роспатент на два варианта написания бренда — на русском и английском языках.

