PepsiCo захотела вернуть Mirinda в Россию

Корпорация PepsiCo инициировала процедуру регистрации товарного знака Mirinda на территории России. Данная заявка относится к линейке безалкогольных напитков, ранее доступной на территории нашей страны, но прекратившей своё присутствие на рынке в 2022 году.

Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, в начале сентября было подано обращение в Роспатент. Российское подразделение PepsiCo, после ухода Mirinda, оперативно представило свой новый напиток под маркой Evervess.

Mirinda — популярный газированный напиток с фруктовыми вкусами, который долгое время был представлен в ассортименте PepsiCo. До 2022 года напиток активно продавался в России.