Mercedes заново регистрирует товарный знак в России

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz возобновил процедуру регистрации товарного знака в России. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, два дня назад компания из Штутгарта подавала заявки в Роспатент на два варианта написания бренда — на русском и английском языках. В публикации отмечается, что немцы планируют продавать автомобили, запчасти к ним и осуществлять ремонтную деятельность.

«Одобрят ли бренд беглецов — большой вопрос», — говорится в материале.