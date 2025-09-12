Единый день голосования
12 сентября, 11:04

Mercedes заново регистрирует товарный знак в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz возобновил процедуру регистрации товарного знака в России. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, два дня назад компания из Штутгарта подавала заявки в Роспатент на два варианта написания бренда — на русском и английском языках. В публикации отмечается, что немцы планируют продавать автомобили, запчасти к ним и осуществлять ремонтную деятельность.

«Одобрят ли бренд беглецов — большой вопрос», — говорится в материале.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные компании понесли убытки, уходя из РФ, но многие из них готовы вернуться, как только исчезнут политические ограничения. По его словам, внешнеполитический и экономический курс России отличается последовательностью. Он выразил мнение, что причиной ухода зарубежных компаний стали введённые против страны санкции, а не намерение российского руководства разрывать деловые связи.

