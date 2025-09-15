Песков заявил, что Путин высоко оценит работу ЦИК после ЕДГ
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин наверняка даст высокую оценку работе Центризбиркома по итогам Единого дня голосования.
«Традиционно президент дает очень высокую оценку работе Центральной избирательной комиссии. Убежден, что так же будет и на этот раз», — отметил Песков, комментируя прошедшие выборы.
По его словам, организация голосования прошла на высоком уровне.
Как сообщал Life.ru, Единый день голосования проходил в 81 регионе России и длился с 12 по 14 сентября. Россияне выбирали 21 губернатора и около 46 тыс. депутатов различного уровня. Действующие главы регионов и временно исполняющие обязанности губернаторов одержали уверенную победу. Основные итоги Life.ru подводил здесь.