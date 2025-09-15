Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 09:54

Песков заявил, что Путин высоко оценит работу ЦИК после ЕДГ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин наверняка даст высокую оценку работе Центризбиркома по итогам Единого дня голосования.

«Традиционно президент дает очень высокую оценку работе Центральной избирательной комиссии. Убежден, что так же будет и на этот раз», — отметил Песков, комментируя прошедшие выборы.

По его словам, организация голосования прошла на высоком уровне.

ЕДГ-2025: Стали известны все победители выборов глав регионов России
ЕДГ-2025: Стали известны все победители выборов глав регионов России

Как сообщал Life.ru, Единый день голосования проходил в 81 регионе России и длился с 12 по 14 сентября. Россияне выбирали 21 губернатора и около 46 тыс. депутатов различного уровня. Действующие главы регионов и временно исполняющие обязанности губернаторов одержали уверенную победу. Основные итоги Life.ru подводил здесь.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • ЦИК
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar