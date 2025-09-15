Песков после ЕДГ заявил о консолидации общества вокруг Путина
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что итоги прошедших региональных выборов показывают консолидацию общества вокруг Владимира Путина и его команды.
«У многих избранных губернаторов действительно очень высокие результаты. Конечно, это говорит о продолжающейся консолидации общества, наших граждан вокруг линии президента и его ставленников», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, поддержка действующих глав регионов отражает доверие граждан к политике президента.
Напомним, что голосование проходило в 81 регионе России и длилось с 12 по 14 сентября. Выбирали 21 губернатора и около 46 тыс. депутатов различного уровня. Действующие главы регионов и временно исполняющие обязанности губернаторов одержали уверенную победу. Основные итоги Life.ru публиковал здесь.