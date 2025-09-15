Песков после ЕДГ заявил о консолидации общества вокруг Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что итоги прошедших региональных выборов показывают консолидацию общества вокруг Владимира Путина и его команды.

«У многих избранных губернаторов действительно очень высокие результаты. Конечно, это говорит о продолжающейся консолидации общества, наших граждан вокруг линии президента и его ставленников», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, поддержка действующих глав регионов отражает доверие граждан к политике президента.