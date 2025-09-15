В Кремле прокомментировали слова Трампа о скором трёхстороннем саммите
Песков: Пока нет подвижек по встрече России, США и Украины
Обложка © Life.ru
В настоящее время нет подвижек по трёхстороннему саммиту России, США и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока никаких подвижек нет», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможной скорой трёхсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, такой саммит может пройти относительно скоро.