Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 10:10

В Кремле прокомментировали слова Трампа о скором трёхстороннем саммите

Песков: Пока нет подвижек по встрече России, США и Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В настоящее время нет подвижек по трёхстороннему саммиту России, США и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока никаких подвижек нет», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможной скорой трёхсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, такой саммит может пройти относительно скоро.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar