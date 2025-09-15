Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 10:16

Стадион ушёл под землю в российском регионе

В Орске футбольное поле провалилось на подземную парковку

Обложка © Ural56.ru

Обложка © Ural56.ru

В Орске часть футбольного стадиона провалилась под землю и оказалась на крыше подземной парковки, сообщает «Мутко Против».

По данным источника, обрушилась крыша паркинга, из-за чего газон стадиона просел вниз. К счастью, в момент происшествия на поле никого не было, пострадавших нет.

«Стадион находится рядом со школой № 32. Кажется, теперь вместо физры там будут уроки труда», — пошутили авторы канала.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях на фоне того, что российские команды до сих пор отстранены от международных турниров и не могут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и других соревнованиях.

В Ярославле могут снести стадион «Шинник» ради строительства офиса ПСБ
В Ярославле могут снести стадион «Шинник» ради строительства офиса ПСБ
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar