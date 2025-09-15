Стадион ушёл под землю в российском регионе
В Орске футбольное поле провалилось на подземную парковку
Обложка © Ural56.ru
В Орске часть футбольного стадиона провалилась под землю и оказалась на крыше подземной парковки, сообщает «Мутко Против».
По данным источника, обрушилась крыша паркинга, из-за чего газон стадиона просел вниз. К счастью, в момент происшествия на поле никого не было, пострадавших нет.
«Стадион находится рядом со школой № 32. Кажется, теперь вместо физры там будут уроки труда», — пошутили авторы канала.
Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях на фоне того, что российские команды до сих пор отстранены от международных турниров и не могут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и других соревнованиях.