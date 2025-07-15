В Ярославле могут снести стадион «Шинник» ради строительства офиса ПСБ

Ярославский стадион «Шинник» может уступить место главному офису Промсвязьбанка (ПСБ) лишь при условии обеспечения финансирования для возведения современной футбольной арены в городе, пишет rg.ru, ссылаясь на заявление представителей областной администрации.

В региональном правительстве уточнили, что рассматривают разные варианты размещения офиса, но использование территории стадиона станет возможным лишь при условии привлечения инвестиций для строительства новой арены. Кроме того, там добавили, что изучается возможность модернизации существующего стадиона за счёт федеральных средств. Представители правительства подчеркнули, что приоритетной задачей является обеспечение региона современным стадионом.

Футбольный клуб «Шинник» в настоящее время выступает в Первой лиге, являющейся вторым по значимости дивизионом российского футбольного первенства. В предыдущем сезоне ярославская команда заняла 14-ю строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось о возможности демонтажа стадиона «Шинник», расположенного на площади Труда в центре Ярославля, с целью строительства на его месте центрального офиса ПСБ. При этом отмечалось, что окончательное решение по данному вопросу планируется принять до конца текущего года, а реализация всего проекта может занять около пяти лет.