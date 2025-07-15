В Ярославле могут снести стадион «Шинник» ради строительства офиса ПСБ
Вид на Стадион «Шинник» в Ярославле, 2016г. Обложка © Наталья Гарнелис/ТАСС
Ярославский стадион «Шинник» может уступить место главному офису Промсвязьбанка (ПСБ) лишь при условии обеспечения финансирования для возведения современной футбольной арены в городе, пишет rg.ru, ссылаясь на заявление представителей областной администрации.
В региональном правительстве уточнили, что рассматривают разные варианты размещения офиса, но использование территории стадиона станет возможным лишь при условии привлечения инвестиций для строительства новой арены. Кроме того, там добавили, что изучается возможность модернизации существующего стадиона за счёт федеральных средств. Представители правительства подчеркнули, что приоритетной задачей является обеспечение региона современным стадионом.
Футбольный клуб «Шинник» в настоящее время выступает в Первой лиге, являющейся вторым по значимости дивизионом российского футбольного первенства. В предыдущем сезоне ярославская команда заняла 14-ю строчку в турнирной таблице.
Ранее сообщалось о возможности демонтажа стадиона «Шинник», расположенного на площади Труда в центре Ярославля, с целью строительства на его месте центрального офиса ПСБ. При этом отмечалось, что окончательное решение по данному вопросу планируется принять до конца текущего года, а реализация всего проекта может занять около пяти лет.
Между тем недавно стало известно, что после недавнего скандала, связанного с обвинениями в организации договорных матчей, Российский футбольный союз (РФС) принял решение исключить футбольный клуб «Торпедо» из Российской Премьер-лиги (РПЛ). Напомним, что по итогам предыдущего сезона команде удалось завоевать серебряные медали в Первой лиге и, таким образом, получить право на участие в высшем дивизионе.
Однако вскоре после этого успеха, в отношении клуба было инициировано расследование, касающееся подозрений в нечестной игре. В рамках следствия совладелец клуба, Соболев, и директор, Скородумов, были задержаны и помещены под стражу по решению суда. Следствие утверждает, что весной 2025 года Скородумов неоднократно пытался подкупить главного арбитра как минимум в трёх играх с участием «Торпедо». В то время как один из адвокатов Соболева заявлял о возможном роспуске команды в случае подтверждения обвинений, другой вскоре анонсировал возвращение клуба в Первую лигу. В конечном итоге решение о роспуске было отменено, и клуб подтвердил своё участие в Первой лиге в следующем сезоне.