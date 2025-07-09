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9 июля, 10:51

Владелец «Торпедо» распустит команду, если её исключат из РПЛ

Адвокат Алёшкин: Соболев распустит Торпедо в случае исключения из РПЛ

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Совладелец московского «Торпедо» Леонид Соболев, которого ранее обвинили в подкупе судей, распустит команду, если Российский футбольный союз (РФС) исключит автозаводцев из состава участников РПЛ. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Андрей Алёшкин.

«Леонид Давидович в случае решения о том, что «Торпедо» больше не играет в РПЛ, посчитал правильным распустить команду», — сказал юрист ТАСС.

Алёшкин назвал надуманными основания, по которым РФС может исключить чёрно-белых. Также он считает, что у правоохранителей не было оснований для задержания судьи Богдана Головко, который обслуживал решающий матч москвичей в Первой лиге против «КАМАЗА».

Напомним, судьба «Торпедо» будет решаться завтра, 10 июля, на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС.

Добавим, что Леонид Соболев ранее владел украинским футбольным клубом «Полтава». Он семь раз угрожал снять его с чемпионата, и всё-таки осуществил эту угрозу.

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Как сообщал Life.ru, что по итогам сезона «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и получило право на выход в РПЛ. Однако вскоре началось расследование о возможных договорных матчах, в ходе которого были задержаны совладелец клуба Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов. Обоим избрана мера пресечения в виде ареста. Бухгалтер клуба Ирина Волкова находится под домашним арестом. Следствие полагает, что в период с марта по май 2025 года Скородумов пытался подкупить главного судью матчей «Торпедо». Предположительно, речь идет о как минимум трёх играх.

Никита Никонов
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