Владелец «Торпедо» распустит команду, если её исключат из РПЛ

Совладелец московского «Торпедо» Леонид Соболев, которого ранее обвинили в подкупе судей, распустит команду, если Российский футбольный союз (РФС) исключит автозаводцев из состава участников РПЛ. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Андрей Алёшкин.

«Леонид Давидович в случае решения о том, что «Торпедо» больше не играет в РПЛ, посчитал правильным распустить команду», — сказал юрист ТАСС.

Алёшкин назвал надуманными основания, по которым РФС может исключить чёрно-белых. Также он считает, что у правоохранителей не было оснований для задержания судьи Богдана Головко, который обслуживал решающий матч москвичей в Первой лиге против «КАМАЗА».

Добавим, что Леонид Соболев ранее владел украинским футбольным клубом «Полтава». Он семь раз угрожал снять его с чемпионата, и всё-таки осуществил эту угрозу.