Арбитра решающего матча «Торпедо» в Первой лиге задержала полиция

Сотрудники правоохранительных органов задержали арбитра Богдана Головко, обслуживавшего матчи Первой лиги чемпионата России. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, судью подозревают в оказании противоправного влияния на результаты соревнований (ст. 184 УК), что грозит ему до семи лет лишения свободы.

Следствие считает, что Головко намеренно допустил судейскую ошибку в пользу московского «Торпедо» во время решающего матча 34-го тура против «КАМАЗА» 24 мая. Эта игра имела принципиальное значение для определения команд, которые получат право выступать в РПЛ.