РФС 10 июля вынесет итоговое решение по скандальному делу «Торпедо»

Специальная комиссия Российского футбольного союза (РФС) завершила рассмотрение дела о нарушениях со стороны футбольного клуба «Торпедо». Как пишет «РБ Спорт», решение было принято единогласно — комиссия признала факт нарушения командой регламента.

Наказание для «Торпедо» может быть серьёзным: рассматриваются варианты штрафа до 50 миллионов рублей, снятия очков в чемпионате России или даже исключения клуба из соревнований. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело на заседании 10 июля.

Скандал получил развитие после ареста владельца клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова, которые обвиняются в попытке дачи взятки футбольному арбитру.