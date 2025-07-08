Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 19:45

РФС 10 июля вынесет итоговое решение по скандальному делу «Торпедо»

Спецкомиссия РФС решила, что футбольный клуб «Торпедо» нарушил регламент

Игроки «Торпедо». Обложка © Пресс-служба ФК «Торпедо»

Игроки «Торпедо». Обложка © Пресс-служба ФК «Торпедо»

Специальная комиссия Российского футбольного союза (РФС) завершила рассмотрение дела о нарушениях со стороны футбольного клуба «Торпедо». Как пишет «РБ Спорт», решение было принято единогласно — комиссия признала факт нарушения командой регламента.

Наказание для «Торпедо» может быть серьёзным: рассматриваются варианты штрафа до 50 миллионов рублей, снятия очков в чемпионате России или даже исключения клуба из соревнований. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело на заседании 10 июля.

Скандал получил развитие после ареста владельца клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова, которые обвиняются в попытке дачи взятки футбольному арбитру.

Фанаты «Торпедо» написали открытое письмо Собянину с просьбой защитить клуб
Фанаты «Торпедо» написали открытое письмо Собянину с просьбой защитить клуб

Напомним, по итогам сезона в Первой лиге команда «Торпедо» заняла вторую позицию, что дало ей возможность выступать в следующем сезоне в Российской Премьер-лиге. Однако вскоре после этого началось расследование по делу о возможном подкупе арбитров. В результате были задержаны владелец клуба Соболев и директор Скородумов, которым была назначена мера пресечения в виде ареста. Бухгалтер клуба, Ирина Волкова, находится под домашним арестом.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ФК Торпедо
  • рфс
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar