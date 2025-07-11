Адвокат владельца «Торпедо» пролил свет на судьбу клуба
Адвокат Соболева Добровинский заявил, что Торпедо сыграет в Первой лиге
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Московский футбольный клуб «Торпедо», исключённый из Российской премьер-лиги за попытку организации договорных матчей, следующий сезон начнёт в Первой лиге. Такое мнение выразил адвокат совладельца автозаводцев Леонида Соболева Александр Добровинский.
«Думаю, что «Торпедо» будет играть в ФНЛ», — приводит его слова «Матч ТВ».
При этом ранее другой адвокат совладельца клуба Андрей Алёшкин заявил, что Соболев распустит команду после исключения из РПЛ.
Напомним, «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге, заработав путёвку в РПЛ. Однако затем было начато расследование о возможных договорных матчах. Совладелец клуба Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов были задержаны арестованы по решению суда. Бухгалтер Ирина Волкова отправлена под домашний арест. По данным следствия, с марта по май 2025 года Скородумов предпринял попытки подкупа главного арбитра как минимум в трёх матчах «Торпедо». Накануне КДК РФС официально исключил клуб из состава участников РПЛ. Вероятным кандидатом на замену «Торпедо» называют «Оренбург», который покинул лигу по итогам предыдущего сезона.