Адвокат владельца «Торпедо» пролил свет на судьбу клуба

Московский футбольный клуб «Торпедо», исключённый из Российской премьер-лиги за попытку организации договорных матчей, следующий сезон начнёт в Первой лиге. Такое мнение выразил адвокат совладельца автозаводцев Леонида Соболева Александр Добровинский.

«Думаю, что «Торпедо» будет играть в ФНЛ», — приводит его слова «Матч ТВ».