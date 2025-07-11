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11 июля, 09:06

Адвокат владельца «Торпедо» пролил свет на судьбу клуба

Адвокат Соболева Добровинский заявил, что Торпедо сыграет в Первой лиге

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Московский футбольный клуб «Торпедо», исключённый из Российской премьер-лиги за попытку организации договорных матчей, следующий сезон начнёт в Первой лиге. Такое мнение выразил адвокат совладельца автозаводцев Леонида Соболева Александр Добровинский.

«Думаю, что «Торпедо» будет играть в ФНЛ», — приводит его слова «Матч ТВ».

При этом ранее другой адвокат совладельца клуба Андрей Алёшкин заявил, что Соболев распустит команду после исключения из РПЛ.

Фигурантам дела о договорном матче «Торпедо» и «КАМАЗ» предъявили обвинения
Фигурантам дела о договорном матче «Торпедо» и «КАМАЗ» предъявили обвинения

Напомним, «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге, заработав путёвку в РПЛ. Однако затем было начато расследование о возможных договорных матчах. Совладелец клуба Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов были задержаны арестованы по решению суда. Бухгалтер Ирина Волкова отправлена под домашний арест. По данным следствия, с марта по май 2025 года Скородумов предпринял попытки подкупа главного арбитра как минимум в трёх матчах «Торпедо». Накануне КДК РФС официально исключил клуб из состава участников РПЛ. Вероятным кандидатом на замену «Торпедо» называют «Оренбург», который покинул лигу по итогам предыдущего сезона.

Никита Никонов
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