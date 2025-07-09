Дело решённое: «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ, узнали СМИ

Российский футбольный союз (РФС) пытается убедить клуб «Торпедо» отказаться от участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в сезоне 2025/2026. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

«РФС убеждает Торпедо отказаться от участия в РПЛ — тогда вместо них туда зайдёт Оренбург: в этом случае автозаводцы не смогут подать протест в CAS», — пишет журналист.

По словам Карпова, «Торпедо» не хочет отказываться от игры в РПЛ, что может повлечь отстранение клуба и от участия в низших лигах. В таком случае чёрно-белые смогут выступать только в чемпионате Москвы среди любителей.