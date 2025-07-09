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9 июля, 14:55

Дело решённое: «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ, узнали СМИ

«Спорт-Экспресс»: «Оренбург» заменит «Торпедо» в следующем сезоне РПЛ

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский футбольный союз (РФС) пытается убедить клуб «Торпедо» отказаться от участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в сезоне 2025/2026. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

«РФС убеждает Торпедо отказаться от участия в РПЛ — тогда вместо них туда зайдёт Оренбург: в этом случае автозаводцы не смогут подать протест в CAS», — пишет журналист.

По словам Карпова, «Торпедо» не хочет отказываться от игры в РПЛ, что может повлечь отстранение клуба и от участия в низших лигах. В таком случае чёрно-белые смогут выступать только в чемпионате Москвы среди любителей.

«Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник сообщает, что вопрос с заменой «Торпедо» на «Оренбург», который вылетел из РПЛ в прошлом сезоне, уже решён.

Официально решение будет объявлено завтра, 10 июля, по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС.

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Напомним, «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге, заработав путёвку в РПЛ. Однако затем начато расследование о возможных договорных матчах. Задержаны и арестованы совладелец клуба Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов. Бухгалтер Ирина Волкова помещена под домашний арест. Следствие считает, что с марта по май 2025 года Скородумов пытался подкупить главного арбитра не менее чем в трёх матчах «Торпедо». По словам адвоката, Соболев распустит команду, если «Торпедо» не дадут играть в РПЛ.

Анастасия Никонорова
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