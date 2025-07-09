Девять российских футбольных судей заподозрили в получении взяток

Девять российских футбольных арбитров подозреваются в получении взяток за оказание влияния на результаты игр. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По его словам, в число судей под подозрением входят фигуранты дела «Торпедо» — задержанный накануне Богдан Головко и Максим Перезва.