Девять российских футбольных судей заподозрили в получении взяток
Журналист Карпов: В получении взяток подозреваются девять футбольных судей
Максим Перезва. Обложка © РИА Новости / Владимир Песня
Девять российских футбольных арбитров подозреваются в получении взяток за оказание влияния на результаты игр. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
По его словам, в число судей под подозрением входят фигуранты дела «Торпедо» — задержанный накануне Богдан Головко и Максим Перезва.
«Интересно, что об этом всем думает судейский начальник [Павел] Каманцев и понесёт ли он какую-либо ответственность за творящийся в нашем футболе ад?» — вопрошает Карпов в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно, что совладелец «Торпедо» Леонид Соболев распустит команду, если завтра КДК РФС примет решение исключить автозаводцев из состава участников РПЛ.
Напомним, по итогам сезона «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и получило право на выход в РПЛ. Однако вскоре началось расследование о возможных договорных матчах, в ходе которого были задержаны совладелец клуба Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов. Обоим избрана мера пресечения в виде ареста. Бухгалтер клуба Ирина Волкова находится под домашним арестом. Следствие полагает, что в период с марта по май 2025 года Скородумов пытался подкупить главного судью матчей «Торпедо» — Максима Перезву. А накануне правоохранители задержали судью решающего матча с участием чёрно-белых — Богдана Головко.