Фигурантам дела о договорном матче «Торпедо» и «КАМАЗ» предъявили обвинения. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, руководство «Торпедо» организовало передачу 1,5 миллиона рублей главному судье матча через посредника, чтобы повлиять на результат игры. Встреча, состоявшаяся 24 мая, завершилась ничьей 1:1, что обеспечило московскому клубу выход в РПЛ. У судьи и посредника провели обыски, после чего суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.