Фигурантам дела о договорном матче «Торпедо» и «КАМАЗ» предъявили обвинения
МВД: Руководство «Торпедо» подкупило судью за 1,5 млн рублей
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Фигурантам дела о договорном матче «Торпедо» и «КАМАЗ» предъявили обвинения. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По версии следствия, руководство «Торпедо» организовало передачу 1,5 миллиона рублей главному судье матча через посредника, чтобы повлиять на результат игры. Встреча, состоявшаяся 24 мая, завершилась ничьей 1:1, что обеспечило московскому клубу выход в РПЛ. У судьи и посредника провели обыски, после чего суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.
«Подозреваемые задержаны, им предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьёй 184 УК РФ. Следователями Следственного департамента МВД России продолжается работа по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности», — заявила Волк.
Напомним, «Торпедо» занял второе место в Первой лиге, заработав путёвку в РПЛ. Однако затем было начато расследование о возможных договорных матчах. Владелец клуба Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов были задержаны правоохранительными органами и арестованы по решению суда. Бухгалтеру Ирине Волковой назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие полагает, что в период с марта по май 2025 года Скородумов предпринял попытки подкупа главного арбитра как минимум в трёх матчах с участием футбольного клуба «Торпедо». Адвокат Соболева заявил о возможном роспуске команды в случае недопущения «Торпедо» к участию в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Вероятным кандидатом на замену «Торпедо» в РПЛ называют «Оренбург», который покинул лигу по итогам предыдущего сезона.