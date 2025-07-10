РФС исключил «Торпедо» из РПЛ за договорные матчи
РФС официально исключил Торпедо из списка участников следующего сезона РПЛ
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Футбольный клуб «Торпедо» исключён из состава участников Российской премьер-лиги (РПЛ) на сезон 2025/26. Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет (КДК).
Там отметили, что автозаводцы исключены из соревнований за попытку организации договорных матчей. Речь идёт об играх «Торпедо» в рамках Первой лиги с «Родиной» 22 марта, «Уралом» 21 апреля и «Шинником» 11 мая. Также РФС запретил экс-директору клуба Валерию Скородумову заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, сроком на десять лет, а совладельцу клуба Леониду Соболеву — на пять лет.
Напомним, «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге, заработав путёвку в РПЛ. Однако затем было начато расследование о возможных договорных матчах. Правоохранители задержали, а суд арестовал совладельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова. Бухгалтер Ирина Волкова помещена под домашний арест. Следствие считает, что с марта по май 2025 года Скородумов пытался подкупить главного арбитра не менее чем в трёх матчах «Торпедо». По словам адвоката, Соболев распустит команду, если «Торпедо» не дадут играть в РПЛ. Ожидается, что вместо чёрно-белых в РПЛ сыграет «Оренбург», который вылетел по итогам прошлого розыгрыша.