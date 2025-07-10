РФС исключил «Торпедо» из РПЛ за договорные матчи

Там отметили, что автозаводцы исключены из соревнований за попытку организации договорных матчей. Речь идёт об играх «Торпедо» в рамках Первой лиги с «Родиной» 22 марта, «Уралом» 21 апреля и «Шинником» 11 мая. Также РФС запретил экс-директору клуба Валерию Скородумову заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, сроком на десять лет, а совладельцу клуба Леониду Соболеву — на пять лет.