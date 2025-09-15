Кремль ответил на слова Трампа о «кончающемся терпении» к Путину

В Кремле отреагировали на слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что его терпение в отношении Владимира Путина «иссякает» и пригрозил жёсткими санкциями против России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия по-прежнему сохраняет заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами. Со стороны Киева процесс искусственно притормаживается. Европейцы не хотят вникать в суть конфликта и игнорируют его первопричины», — сказал он.