«Аферист из Tinder» попался: Саймона Леваева задержали в аэропорту Батуми

Саймон Леваев, настоящее имя которого Шимон Хают, прославился как международный мошенник, обманувший десятки женщин по всему миру. Он знакомился с ними в приложении Tinder, представлялся сыном алмазного магната и демонстрировал роскошный образ жизни — частные самолёты, дорогие отели, дизайнерскую одежду. Получив доверие жертв, Леваев начинал убеждать их одолжить ему крупные суммы под предлогом угроз со стороны «врагов» или временных финансовых трудностей. По данным журналистских расследований, таким способом он выманил у женщин миллионы долларов. В 2019 году его задержали в Греции с поддельным паспортом и экстрадировали в Израиль, где он отсидел пять месяцев за мошенничество и подделку документов. Несмотря на это, после освобождения Леваев продолжал вести публичную жизнь и даже пытался монетизировать свою скандальную популярность.