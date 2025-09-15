В Дмитрове воздушный шар едва не столкнулся с ЛЭП при посадке в жилом районе

Летательный аппарат принадлежит местному воздухоплавательному клубу «Подари небо». Инцидент произошёл в непосредственной близости от жилых домов, шар приземлился в нескольких метрах от высоковольтных проводов, создавая реальную угрозу для жизни пассажиров и окружающих.

В конце июня в Бразилии воздушный шар, на борту которого находились люди, загорелся в воздухе. В результате происшествия погибли восемь человек. Общее число пассажиров составляло 21 человек, из которых 13 получили ранения и им оказана необходимая медицинская помощь. Полёт проходил в одном из наиболее востребованных туристических районов.