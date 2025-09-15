Стало известно, за сколько ИИ обзвонит всё население Земли

Современные голосовые помощники на базе искусственного интеллекта достигли скорости обратной связи, которая не только соответствует естественному человеческому темпу в 200 миллисекунд, но и превосходит его. Такие расчёты «Газете.Ru» предоставила директор по разработке компании Neuro.net Мария Бых.

«Если представить, что звонок длится одну минуту, и мы можем вести миллион параллельных разговоров, то для 8,2 млрд звонков понадобится примерно 8,2 тыс. минут — около 6 суток непрерывной работы. Это чисто математическая оценка», — отмечает эксперт.

На практике, по её словам, сроки могут растянуться на месяцы из-за отсутствия телефонов у части населения, неудачных попыток дозвона, разницы в часовых поясах и законодательных ограничений в разных странах. Для столь фантастического сценария потребовалась бы инфраструктура, сопоставимая по масштабам с крупнейшими телекоммуникационными операторами или IT-гигантами.

При этом эксперт уверена, что подобные масштабные сценарии уже реалистичны в пределах отдельной страны, о чём свидетельствуют работающие системы экстренного оповещения и маркетинговые кампании бизнеса. По её мнению, будущее заключается не в массовых обзвонах, а в точечной персонализированной коммуникации, где технологии создают иллюзию личного обращения к каждому конкретному человеку с учётом его языка, расписания и предпочтений.