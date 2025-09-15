В Мексике грузовик с газировкой провалился в воронку на дороге
Обложка © сайт мэрии Истапалапа / Куартоскуро
Грузовик с газировкой провалился под асфальт в восточном районе Мехико в Мексике. Об этом сообщила мэрия Истапалапа на своём официальном сайте.
Восьмиметровый провал, протянувшийся на 12 метров, образовался из-за ветхого дорожного дренажа. К счастью, обошлось без пострадавших.
Момент падания грузовика под асфальт в Мехико. Видео © TikTok / asiaone
Специалисты в ближайшее время проведут оценку ущерба и составят план для скорейшей ликвидации последствий.
Ранее сообщалось, что пять транспортных средств провалились под землю в Мексике. На фоне длительных проливных дождей грунт был сильно размыт. Это и привело к обвалу при одновременной нагрузки большого веса. В результате происшествия водители получили незначительные травмы.