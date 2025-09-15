Владимир Путин
15 сентября, 14:32

В Мексике грузовик с газировкой провалился в воронку на дороге

Обложка © сайт мэрии Истапалапа / Куартоскуро

Грузовик с газировкой провалился под асфальт в восточном районе Мехико в Мексике. Об этом сообщила мэрия Истапалапа на своём официальном сайте.

Восьмиметровый провал, протянувшийся на 12 метров, образовался из-за ветхого дорожного дренажа. К счастью, обошлось без пострадавших.

Момент падания грузовика под асфальт в Мехико. Видео © TikTok / asiaone

Специалисты в ближайшее время проведут оценку ущерба и составят план для скорейшей ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что пять транспортных средств провалились под землю в Мексике. На фоне длительных проливных дождей грунт был сильно размыт. Это и привело к обвалу при одновременной нагрузки большого веса. В результате происшествия водители получили незначительные травмы.

Вероника Бакумченко
