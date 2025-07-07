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Регион
7 июля, 03:28

В Мексике пять транспортных средств провалились под землю

Azteca: Три легковушки, автобус и большегруз провалились в яму в Мексике

На границе мексиканских городов Гвадалахара и Тонала произошёл обвал дорожного полотна. В образовавшуюся яму провалились сразу пять транспортных средств: три легковушки, пассажирский автобус и большегрузный автомобиль. Информацию распространил телеканал Azteca.

Кадры с места происшествия. Видео © X / ZetaTalk Followers: Watch X, Planet X, aka Nibiru

Как сообщили муниципальные службы Гвадалахары, инцидент спровоцировали проливные дожди, вызвавшие размыв грунта и образование глубокой ямы. В настоящее время ведутся восстановительные работы, направленные на скорейшее восстановление повреждённого участка дороги.

К счастью, в результате происшествия никто не получил серьёзных травм, о чём заявили представители местных СМИ. Управление водоснабжения и канализации SIAPA в оперативном порядке приступило к ликвидации последствий аварии.

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Обложка © X / ZetaTalk Followers: Watch X, Planet X, aka Nibiru

Антон Голыбин
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