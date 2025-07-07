В Мексике пять транспортных средств провалились под землю
Azteca: Три легковушки, автобус и большегруз провалились в яму в Мексике
На границе мексиканских городов Гвадалахара и Тонала произошёл обвал дорожного полотна. В образовавшуюся яму провалились сразу пять транспортных средств: три легковушки, пассажирский автобус и большегрузный автомобиль. Информацию распространил телеканал Azteca.
Кадры с места происшествия. Видео © X / ZetaTalk Followers: Watch X, Planet X, aka Nibiru
Как сообщили муниципальные службы Гвадалахары, инцидент спровоцировали проливные дожди, вызвавшие размыв грунта и образование глубокой ямы. В настоящее время ведутся восстановительные работы, направленные на скорейшее восстановление повреждённого участка дороги.
К счастью, в результате происшествия никто не получил серьёзных травм, о чём заявили представители местных СМИ. Управление водоснабжения и канализации SIAPA в оперативном порядке приступило к ликвидации последствий аварии.
Ранее на трассе М-4 «Дон» в Елецком районе Липецкой области произошло массовое ДТП, в котором столкнулись два грузовика и пять легковых автомобилей. В результате аварии семь машин загорелись. По информации ГУ МЧС по региону, в результате ДТП пострадал один человек. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются сотрудниками автоинспекции.
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