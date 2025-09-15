Дело в гормонах: Врач объяснила, почему мужчины тяжелее переносят повышенную температуру

Популярный мем о мужчинах, составляющих завещание при незначительном повышении температуры, имеет под собой научное обоснование. О биологических механизмах этого феномена в разговоре со Здоровьем Mail рассказала терапевт Екатерина Аршинская.

Медик объяснила, что мужчины чаще ощущают лихорадку как более тяжёлую из-за разницы в гормонах. Тестостерон может подавлять иммунитет, делая его менее эффективным против инфекций, тогда как эстроген, наоборот, помогает иммунной системе работать лучше. Из-за этого организм мужчины может дольше бороться с болезнью, а воспаление ощущается сильнее.

«Тестостерон обладает иммуносупрессивным эффектом, то есть может незначительно уменьшать иммунный ответ, в то время как эстроген поддерживает иммунитет», — отметила Аршинская.

Дополнительным фактором, по словам терапевта, является повышенная чувствительность мужского организма к действию цитокинов. Это белки, вызывающие характерные симптомы недомогания, такие как усталость, ломота в теле и общая слабость. Также отмечается влияние генетического компонента. Многие гены, ответственные за функционирование иммунной системы, расположены на X-хромосоме. Наличие только одной копии этих генов у мужчин может снижать эффективность иммунного ответа по сравнению с женщинами, имеющими две X-хромосомы.