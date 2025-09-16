Владимир Путин
16 сентября, 04:01

Шойгу прибыл в Багдад на переговоры с руководством Ирака

Сергей Шойгу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу 16 сентября прибыл в Багдад с рабочей поездкой. У него запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством Ирака. Об этом говорится в заявлении пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ.

«В ходе предстоящих встреч предполагается донести настрой российской стороны на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности», — заявили в СБ России.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, в ходе переговоров в Багдаде помимо актуальных аспектов двустороннего взаимодействия России и Ирака будет обсуждаться ситуация в регионе.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что государства Запада разрабатывают планы по дестабилизации обстановки в Афганистане через радикальные формирования, находящиеся в оппозиции к власти талибов*. По его словам, эти усилия могут затронуть и соседние регионы, включая границы России, Ирана и КНР.

* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

Виталий Приходько
