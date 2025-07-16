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16 июля, 15:58

Шойгу напомнил Европе о предупреждении Суворова и призвал к диалогу

Обложка © Владимир Гердо/ТАСС

Обложка © Владимир Гердо/ТАСС

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предостерёг европейские страны от попыток оказать военное давление на Россию, напомнив о словах полководца Александра Суворова.

«Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдёт там Фермопилы, Леонида и свой гроб», — процитировал великого полководца Шойгу.

В интервью газете «Коммерсант» он также отметил, что, несмотря на обострение отношений, перспективы возобновления диалога между Россией и Европой сохраняются.

По словам Шойгу, в европейском обществе всё больше звучат сомнения в целесообразности курса на конфронтацию с Москвой. Он подчеркнул, что Россия открыта к равноправному и конструктивному диалогу по вопросам евразийской безопасности.

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Ранее в том же интервью бывший министр обороны России заявил, что Евросоюз будет отвечать за каждую украденную у нашей страны копейку. Шойгу добавил, что в целом для Запада привычной практикой является кража и использование чужих финансовых средств. В пример он привёл ситуации с деньгами Ливии, Сирии и Афганистана.

Марина Фещенко
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