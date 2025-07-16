Шойгу напомнил Европе о предупреждении Суворова и призвал к диалогу
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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предостерёг европейские страны от попыток оказать военное давление на Россию, напомнив о словах полководца Александра Суворова.
«Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдёт там Фермопилы, Леонида и свой гроб», — процитировал великого полководца Шойгу.
В интервью газете «Коммерсант» он также отметил, что, несмотря на обострение отношений, перспективы возобновления диалога между Россией и Европой сохраняются.
По словам Шойгу, в европейском обществе всё больше звучат сомнения в целесообразности курса на конфронтацию с Москвой. Он подчеркнул, что Россия открыта к равноправному и конструктивному диалогу по вопросам евразийской безопасности.
Ранее в том же интервью бывший министр обороны России заявил, что Евросоюз будет отвечать за каждую украденную у нашей страны копейку. Шойгу добавил, что в целом для Запада привычной практикой является кража и использование чужих финансовых средств. В пример он привёл ситуации с деньгами Ливии, Сирии и Афганистана.