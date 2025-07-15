В Госдуме раскрыли Life.ru истинную причину истерии ЕС о «нападении» России через 5 лет
Картаполов: Европа через 3-5 лет будет готова к боевым действиям против РФ
Обложка © Freepik
На Западе, что Россия якобы нападёт на Францию и Германию через 3-5 лет, однако нужно понимать, что всё это озвучивается лишь для отвода глаз, так как на самом деле Европа и США сами вынашивают планы расправиться с Россией и только выжидают время. Об этом Life.ru рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, сейчас Европа лишь оценивает мощности своего ВПК и ждёт отмашки из Белого дома.
Андрей Картаполов высказался о планах нападения Запада на Россию. Видео © Life.ru
«На самом деле это временной лаг, через который они будут готовы к боевым действиям в наш адрес. Нам не нужно этого ждать, и нужно обеспечить свою безопасность и безопасность наших союзников, чем мы и продолжаем заниматься», — пояснил депутат.
Напомним, европейские политики в последнее время часто заявляют, что Россия якобы готовится напасть на Европу. Президент РФ Владимир Путин называл невероятной ложью подобные заявления. Однако в ЕС нагнетают ситуацию и увеличивают оборонные расходы, уверяя, что максимум через пять лет Москва пойдёт в наступление.