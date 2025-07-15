На Западе, что Россия якобы нападёт на Францию и Германию через 3-5 лет, однако нужно понимать, что всё это озвучивается лишь для отвода глаз, так как на самом деле Европа и США сами вынашивают планы расправиться с Россией и только выжидают время. Об этом Life.ru рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, сейчас Европа лишь оценивает мощности своего ВПК и ждёт отмашки из Белого дома.