Шойгу: ЕС придётся ответить за каждый украденный у России цент
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viacheslav Lopatin
Евросоюз будет отвечать за каждую украденную у России копейку. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью изданию «Коммерсант».
«В ЕС наивно полагают, что присвоение средств сойдёт им с рук, и эти деньги останутся у них навсегда. Однако придёт время, когда за каждый украденный цент им придётся держать ответ», — отметил он.
Шойгу также добавил, что в целом для Запада привычной практикой является кража и использование чужих финансовых средств. В пример он привёл ситуации с деньгами Ливии, Сирии и Афганистана.
Ранее Life.ru сообщал, что Дания, Франция и Италия заключили с Украиной соглашение о выделении одного миллиарда евро на приобретение оружия. Финансирование Киева осуществляется странами ЕС по «датской модели» через «Европейский фонд мира», используя доходы от замороженных российских активов.