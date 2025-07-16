Шойгу: ЕС придётся ответить за каждый украденный у России цент

Евросоюз будет отвечать за каждую украденную у России копейку. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью изданию «Коммерсант».

«В ЕС наивно полагают, что присвоение средств сойдёт им с рук, и эти деньги останутся у них навсегда. Однако придёт время, когда за каждый украденный цент им придётся держать ответ», — отметил он.

Шойгу также добавил, что в целом для Запада привычной практикой является кража и использование чужих финансовых средств. В пример он привёл ситуации с деньгами Ливии, Сирии и Афганистана.