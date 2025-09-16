Украинский патриот с российским паспортом: Сын Ротару платит налоги РФ, чтобы сохранить виллу в Крыму

Сын певицы Софии Ротару, проживающий под Киевом продолжает платить налоги в российский бюджет и не отказывается от гражданства РФ. В публичном пространстве Руслан Евдокименко позиционирует себя как патриот Украины, однако, как сообщают, на практике его действия направлены на сохранение прав на объект «Вилла София» в Ялте. Этот объект, как пишет SHOT, могут национализировать.

По информации телеграм-канала, Евдокименко получил российский паспорт ещё в ноябре 2015 года. Сейчас ему 55 лет. Уже в 2016 году он начал предпринимательскую деятельность в России, зарегистрировав статус индивидуального предпринимателя и возглавив ООО «Вилла София». Владелицей самой виллы, являющейся памятником архитектуры, на тот момент оставалась его мать.

До 2019 года семья получала от деятельности компании доход, превышающий два миллиона рублей, и регулярно отчитывалась перед российской налоговой службой. Однако к 2020 году предприятие стало убыточным, потери составили около шести миллионов рублей. В 2021 году Евдокименко ликвидировал фирму и прекратил предпринимательскую деятельность. Опасаясь конфискации, София Ротару переоформила собственность виллы на своего сына. На текущий момент Евдокименко сохраняет российское гражданство и формально числится владельцем ялтинской собственности. При этом он публикует в сети патриотичные для Украины высказывания, хотя, как утверждается, в начале специальной военной операции пытался выехать из страны вместе с сыном, поскольку они подлежали мобилизации.