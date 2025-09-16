Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 07:24

Участника СВО выгнали из ресторана в Керчи из-за военной формы

Обложка © Telegram / «Аргументы недели»

Обложка © Telegram / «Аргументы недели»

В Керчи участника СВО попросили выйти вместе с женой из заведения, где они отдыхали. Причиной конфликта послужила военная форма мужчины, в которой, по мнению охранников, нельзя находиться в заведении. Об этом сообщил телеграм-каналу «Аргументы недели».

Конфликт с участником СВО в Керчи. Видео © Telegram / «Аргументы недели»

Как пояснил в видеоролике сам россиянин, он и его супруга собирались провести День города в ресторане на Театральной улице. Тем не менее администрация заведения отказала им в обслуживании, а затем и вовсе выставила из помещения. Причиной такого решения была названа военная форма гостя. Отмечается, что мужчина был трезв и вёл себя сдержанно.
«Не моя война»: Части россиян предрекли большие вопросы от бойцов СВО
«Не моя война»: Части россиян предрекли большие вопросы от бойцов СВО
BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar