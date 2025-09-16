Участника СВО выгнали из ресторана в Керчи из-за военной формы
Обложка © Telegram / «Аргументы недели»
В Керчи участника СВО попросили выйти вместе с женой из заведения, где они отдыхали. Причиной конфликта послужила военная форма мужчины, в которой, по мнению охранников, нельзя находиться в заведении. Об этом сообщил телеграм-каналу «Аргументы недели».
Конфликт с участником СВО в Керчи. Видео © Telegram / «Аргументы недели»
Как пояснил в видеоролике сам россиянин, он и его супруга собирались провести День города в ресторане на Театральной улице. Тем не менее администрация заведения отказала им в обслуживании, а затем и вовсе выставила из помещения. Причиной такого решения была названа военная форма гостя. Отмечается, что мужчина был трезв и вёл себя сдержанно.