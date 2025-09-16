Участника СВО выгнали из ресторана в Керчи из-за военной формы

В Керчи участника СВО попросили выйти вместе с женой из заведения, где они отдыхали. Причиной конфликта послужила военная форма мужчины, в которой, по мнению охранников, нельзя находиться в заведении. Об этом сообщил телеграм-каналу «Аргументы недели».