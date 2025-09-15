«Не моя война»: Части россиян предрекли большие вопросы от бойцов СВО

Вернувшиеся с передовой участники специальной военной операции выражают серьёзное непонимание в отношении части россиян, демонстрирующих отстранённость от происходящего. Такое заявление в программе «Отец Андрей: ответы» сделал протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачёв.

Священнослужитель предрёк, что гражданам, игнорирующим реалии СВО, рано или поздно придётся ответить на возникающие вопросы. Он обратил внимание на переполненные рестораны и отсутствие у некоторых сограждан понимания значимости текущих событий.

«Во всех ресторанах полно людей, и далеко не каждый понимает, что происходит (...) Типа: «А... не моя война». К этим сусликам есть очень большие вопросы, эти вопросы будут заданы в разной форме», — заявил священнослужитель.