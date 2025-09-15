Владимир Путин
15 сентября, 17:57

«Не моя война»: Части россиян предрекли большие вопросы от бойцов СВО

Священник Ткачёв: Приезжающие в отпуск бойцы СВО имеют вопросы к части россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Вернувшиеся с передовой участники специальной военной операции выражают серьёзное непонимание в отношении части россиян, демонстрирующих отстранённость от происходящего. Такое заявление в программе «Отец Андрей: ответы» сделал протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачёв.

Священнослужитель предрёк, что гражданам, игнорирующим реалии СВО, рано или поздно придётся ответить на возникающие вопросы. Он обратил внимание на переполненные рестораны и отсутствие у некоторых сограждан понимания значимости текущих событий.

«Во всех ресторанах полно людей, и далеко не каждый понимает, что происходит (...) Типа: «А... не моя война». К этим сусликам есть очень большие вопросы, эти вопросы будут заданы в разной форме», — заявил священнослужитель.

Ране сообщалось, что жителя Хабаровска приговорили к 15 годам колонии. Мужчина по указанию украинских спецслужб осквернял могилы участников СВО.

Юлия Сафиулина
