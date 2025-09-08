Житель Хабаровска получил 15 лет колонии за осквернение могил бойцов СВО

Жителя Хабаровска приговорили к 15 годам колонии за осквернение могил участников специальной военной операции (СВО) по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

Задержание. Видео © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

37-летнего мужчину признали виновным в сотрудничестве с иностранным государством, участии в деятельности террористической организации, публичной пропаганде терроризма и осквернении.

В суде установили, что с февраля 2022 года по август 2023 года задержанный через интернет вступил в запрещённую на территории России организацию «Легион Свобода России»* и поддерживал её деятельность против интересов страны. Во время переписки с представителями украинских спецслужб он получил листовки с символикой террористической организации. Эти листовки он разместил на месте захоронения бойцов СВО в Хабаровске.

