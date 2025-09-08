Мессенджер MAX
8 сентября, 03:38

Житель Хабаровска получил 15 лет колонии за осквернение могил бойцов СВО

Жителя Хабаровска приговорили к 15 годам колонии за осквернение могил участников специальной военной операции (СВО) по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

Задержание. Видео © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

37-летнего мужчину признали виновным в сотрудничестве с иностранным государством, участии в деятельности террористической организации, публичной пропаганде терроризма и осквернении.

В суде установили, что с февраля 2022 года по август 2023 года задержанный через интернет вступил в запрещённую на территории России организацию «Легион Свобода России»* и поддерживал её деятельность против интересов страны. Во время переписки с представителями украинских спецслужб он получил листовки с символикой террористической организации. Эти листовки он разместил на месте захоронения бойцов СВО в Хабаровске.

Ранее подростка из Нижнего Новгорода приговорили к восьми годам колонии за терроризм. По данным ведомства, в 2023 году подросток присоединился к международной террористической организации, запрещённой в России, с целью совершения преступлений в её интересах. Его мотивы были связаны с радикальными религиозными убеждениями.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

BannerImage

Обложка © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

Лия Мурадьян
