Ужас неизбежности: Израиль приступил к оккупации Газы Востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня — о новой эскалации в Газе и о том, как трещины от ближневосточного конфликта расползаются по миру 16 сентября, 10:45

Минувшей ночью Израиль приступил к массированной бомбардировке Газы, которая является не чем иным, как увертюрой к полноценной оккупации самого населённого города палестинского анклава. Хотя, с учётом масштабов прежних и новых разрушений, армия Израиля, судя по всему, собирается взять под контроль не город, а его руины. Ведь, несмотря на заявления министра обороны Исраэля Каца, что ударам подвергается исключительно инфраструктура ХАМАС, больше всего достаётся гражданским объектам и жилой застройке.

Все прежние действия Израиля в регионе, включая постоянные бомбардировки Йемена, операцию против «Хизбаллы» в Ливане, расширение «зоны контроля» на Голанских высотах и недавний налёт на столицу Катара, подтверждают намерение израильского руководства окончательно решить «палестинский вопрос». Теперь практически нет сомнений: то, что начиналось осенью 2023 года как операция по освобождению заложников и разгрому ХАМАС, оказалось частью большого плана по расширению влияния Израиля. Ликвидация самоуправления в секторе Газа даст Тель-Авиву возможность навязывать Палестинской национальной администрации (ПНА) правила игры, так как под её контролем останется только Западный берег реки Иордан, где Израиль продолжает вести «политику поселений» — создание населённых пунктов на де-юре палестинских территориях.

ХАМАС, несмотря на откровенно радикалистский характер действий, с середины 2000-х годов выполнял сдерживающую функцию как для Израиля, так и для международного признанного правительства Палестины. С одной стороны, постоянные акции массового характера на границе сектора Газа и периодические обстрелы израильской территории держали ЦАХАЛ и спецслужбы Израиля в постоянном напряжении, не давая им сосредоточиться на действиях в глубине палестинских земель.

С другой же, радикальная по отношению к самому факту существования еврейского государства позиция ХАМАС не давала ПНА во главе с Махмудом Аббасом сосредоточиться на дипломатическом треке решения палестинской проблемы. В некотором роде ХАМАС можно назвать «необходимым злом», которое своими жёсткими действиями напоминало миру, что полноценное и справедливое урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной возможно не только после международного признания палестинского государства, но и возвращения ему территорий — хотя бы в границах 1967 года.

Конечно, трудно оправдывать захват заложников и атаку со стороны ХАМАС и его союзников в октябре 2023 года. Однако дальнейшие события выявили то, на чём в реальности строятся интересы Израиля за фасадом единственной либеральной демократии и «форпоста Запада» на Ближнем Востоке. По прошествии двух лет конфликта израильское руководство по-прежнему настаивает на том, что основной целью военных действий является освобождение заложников. В таком случае наиболее рациональным вариантом стало бы освобождение заложников любой ценой путём переговоров, а лишь затем — вооружённая акция возмездия. Тем не менее мы наблюдаем ровно обратный порядок.

Недавним ударом по резиденции политбюро ХАМАС в столице Катара израильское руководство фактически уничтожило весь переговорный процесс. Да и до этого ЦАХАЛ действовала в соседних странах куда эффективнее, чем в самом секторе Газа, где ХАМАС удерживает оставшихся заложников. Чего стоит одна лишь операция с пейджерами членов «Хизбаллы» в Ливане. Стоит ли говорить о 12-дневной войне с Ираном? Очевидно, что заложники и Газа — лишь предлог для начала реализации более масштабных планов Израиля в регионе. И официально заявленная цель — освобождение заложников и ликвидация ХАМАС — здесь не просто оправдывает средства, но ещё и маскирует истинные намерения.

9 сентября 2025 года в Нью-Йорке стартовала юбилейная восьмидесятая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Палестинская проблема стала одним из центральных элементов повестки международного сообщества. Саудовская Аравия и Франция анонсировали Международную конференцию по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации формулы двух государств, начало которой было назначено на 22 сентября. Более того, буквально сегодня профильная комиссия ООН наконец-то признала действия Израиля в Газе геноцидом палестинского населения. МИД Израиля отреагировал вполне ожидаемо — отверг доклад о геноциде, назвав его «ложью ХАМАС» и потребовав распустить комиссию.

Неочевидным моментом здесь является то, что текущая фаза палестино-израильского конфликта не только развязала руки Израилю, но и позволила ХАМАС добиться основной политической цели акции 7 октября 2023 года — вывести «палестинский вопрос» из состояния локальной проблемы Ближнего Востока, сделав его вновь одной из самых болезненных точек всей международной повестки. История Палестины и Израиля — это не просто вопрос о территориях. Это вопрос о праве на самоопределение и, что важнее, вопрос об эффективности и самом функционировании международного сообщества. Ведь Резолюция № A/RES/181 (II) Генассамблеи ООН, предполагающая создание двух государств — еврейского и арабского, была принята ещё в 1947 году, но никто так и не смог её реализовать.

Трещины, идущие от палестино-израильского конфликта, постепенно расползаются по всему миру. Даже евро-атлантическое сообщество с его демонстративными единством и солидарностью по всем вопросам, связанным с правами человека и универсальными ценностями, даёт сбой. Ведущие страны ЕС — Франция, Великобритания и Бельгия — при поддержке Австралии и Канады, хоть и с существенными оговорками, заявили о намерении признать Палестину как государство. В свою очередь США, будучи ядром «Коллективного Запада», после попыток «демократов» из администрации Байдена заигрывать с пропалестински настроенным электоратом, при Трампе вновь в открытую играют на стороне Израиля.

Именно поэтому Вашингтон под предлогом посредничества стремится навязать Палестине крайне невыгодные условия очередной peace deal. В частности, буквально вчера, накануне начала интенсивной фазы оккупации Газы, госсекретарь Марко Рубио находился с визитом в Тель-Авиве, где заявил, что у ХАМАС есть «очень короткий срок для заключения соглашения о прекращении огня». При этом, как мы видим, огонь в этой ситуации разжигают не боевики палестинского движения, а авиация и артиллерия израильской армии.

Так или иначе, говорить о правоте какой-то конкретной стороны текущего конфликта не приходится. В реальной политике каждый преследует собственные цели и выбирает средство в соответствии с имеющимися ресурсами и возможностями. При таком раскладе оставаться в белом пальто, выступая за мир во всём мире, можно только в двух случаях: либо искренне и наивно верить в правила, по которым все должны жить, либо маскировать под морализмом реальные амбиции. Эффективного и единственно верного решения у палестинской проблемы нет. Поэтому остаётся исходить из принципа двух государств. Однако при сохранении текущей динамики одно из двух государств — Палестина — рискует остаться без территорий, несмотря на запоздалые попытки некоторых государств-моралистов признать его.

В целом же всё происходящее — это напоминание всем нам о последствиях наших действий и ответственности за них. Необходимо соизмерять желания с возможностями, а амбиции — с готовностью нести ответственность за них. Поэтому стоит отдать должное и ХАМАС, и Израилю. Ответственность они приняли, стоят на своём и, судя по всему, готовы идти до конца. Нетаньяху, несмотря на ордер МУС на арест, направляется в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, а ХАМАС даже после удара по резиденции в Дохе сохраняет контакты с посредниками. Одна проблема — чем дольше длится конфликт на Ближнем Востоке, тем больше в нём участников, и тем сильнее страдает мирное население.