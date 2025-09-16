Не фартануло: Более 25 мигрантов депортируют из России за незаконную добычу золота в Приамурье
МВД: В Амурской области за незаконную добычу золота задержали 27 мигрантов
Изъято около 17 кг драгоценного металла — золотые слитки и россыпь. Обложка © МВД Медиа
В Амурской области полицейские остановили крупную незаконную операцию по добыче золота, задержав 27 мигрантов. Изъято значительное количество драгоценного металла – около 17 килограммов, включая золотые слитки и россыпное золото, сообщает пресс-служба МВД России.
Согласно информации ведомства, иностранные граждане были привлечены в качестве высококвалифицированных специалистов подрядными организациями, зарегистрированными в Забайкальском крае. Фактически же, мигранты осуществляли трудовую деятельность на золотодобывающем участке, расположенном на берегу реки Бысса в Приамурье, без наличия необходимых разрешительных документов.
Мигранты нелегально добывали драгметалл на берегу реки Бысса. Фото © МВД Медиа
Задержанные отправлены в центр временного содержания. Им грозят штрафы и выдворение из России по административным протоколам. 19 человек уже депортированы, семеро ожидают отправки. Один иностранец под стражей. По факту незаконного хранения золота на сумму более 100 млн рублей возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК РФ.
