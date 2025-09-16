«Полная дичь»: Волочкова раскритиковала «усталую» подтанцовку Булановой

Танцоры Татьяны Булановой обрели всероссийскую известность благодаря уникальному «ленивому» стилю исполнения. Об этом феномене рассказал Пятый канал, посвятивший материал неожиданному успеху концертного номера.

Волочкова назвала ленивый балет Булановой полной дичью. Видео © Пятый канал

Минувшим летом подтанцовка стала едва ли не популярнее самой певицы после выступления на музыкальном фестивале, которое вызвало неожиданную шумиху в Сети. Реакцию поклонников спровоцировали не песня и не сама артистка, а участники её балета — Дмитрий, Максим и Алёна, которые лениво и как будто нехотя исполняли движения под динамичный ритм.

Их «энергосберегающий» танец быстро стал вирусным и превратился в мем, породив масштабный флешмоб, к которому присоединились многочисленные знаменитости. Среди них Сергей Лазарев, Лиза Моряк, Ксения Собчак, Юлия Паршута, Стас Костюшкин и Марк Тишман. В августе за подтанцовкой Булановой повторяла уже вся страна, включая близких певицы.

Несмотря на всеобщий восторг, нашлись и те, кто не понял всю прелесть от современного тренда. Негодование выразила балерина Анастасия Волочкова, которая считает себя гуру танцев, поскольку всю жизнь посвятила балетному ремеслу. Происходящее она охарактеризовала полной дичью.

«Неужели Буланова, которая имеет свой статус, опустилась до того, чтобы позволить на сцене вот это?» — удивляется Волочкова.

Буланова не стала отвечать на дерзкий выпад в свою сторону, но пояснила, что её команда работает с ней более десяти лет, а плотный график выступлений неизбежно приводит к усталости. Но не только это стало причиной разработки «ленивого балета». Хоть среди команды Булановой есть профессиональный танцор, они специально приняли решение не делать сложную хореографию для песен, этим и объясняется их не энергичное поведение на сцене.