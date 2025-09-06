Главный «энергосберегающий танцор» Булановой высказался об увольнении
Дмитрий Берегуля и Татьяна Буланова.
Главный хореограф коллектива певицы Татьяны Булановой, Дмитрий Берегуля, известный в интернете как «энергосберегающий танцор», опроверг слухи о своем уходе из команды. Об этом он заявил «Афише Daily».
«Они наврали. Я не говорил, что меня уволили. Продолжаю работать», ― утверждает Берегуля.
Слухи о его уходе из танцевального коллектива появились после того, как он не вышел на сцену на «Новой волне» в Казани, где выступала Буланова, и на благотворительном фестивале в Петербурге.
Карьера Булановой переживает ренессанс, но у фанатов возникают вопросы к её фирменной подтанцовке. Люди считают, что танцоры недостаточно выкладываются на сцене вместе с певицей. Ранее СМИ писали, что исполнительница задумала заменить их из-за волны негатива в сети.