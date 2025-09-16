Боррель потребовал изгнать Израиль из спорта и культуры из-за геноцида в секторе Газа

Бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Израиль необходимо изолировать на международной арене из-за ситуации в секторе Газа. По его словам, страна должна быть исключена из участия в спортивных и культурных мероприятиях по аналогии с тем, как ранее поступили с Россией.