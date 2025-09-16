Владимир Путин
16 сентября, 10:36

Боррель потребовал изгнать Израиль из спорта и культуры из-за геноцида в секторе Газа

Обложка © Хасан Алзаанин/ТАСС

Обложка © Хасан Алзаанин/ТАСС

Бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Израиль необходимо изолировать на международной арене из-за ситуации в секторе Газа. По его словам, страна должна быть исключена из участия в спортивных и культурных мероприятиях по аналогии с тем, как ранее поступили с Россией.

В интервью испанской радиостанции Onda Cero Боррель подчеркнул, что изоляция должна осуществляться «всеми возможными способами».

Ранее ООН признала действия израильской армии в секторе Газа актом геноцида. МИД Израиля категорически отверг выводы комиссии, заявив, что доклад основан на пропагандистских материалах ХАМАС.

