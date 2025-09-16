Команда Team Spirit может переехать из Сербии обратно в Россию
Mash на спорте: Team Spirit рассматривают переезд из Белграда в Москву
Российская киберспортивная команда Team Spirit планирует свернуть штаб-квартиру в Белграде и вернуться в Москву. Одной из причин называют удобство финансирования со стороны букмекеров. Об этом стало известно Mash на спорте.
Вопрос о возвращении в Россию команда обсуждает уже не первый день. Руководство считает, что в Москве будет проще наладить финансовые процессы, а букмекеры получат больше возможностей для поддержки клуба. Особое внимание сейчас приковано к игроку Мирославу zont1x Плахоте из ЛНР — он временно отказался выходить на матчи и находится «на скамейке», продолжая получать зарплату.
Решение о дальнейшем сотрудничестве Мирослав пока не принял. В случае если киберспортсмен останется в составе, ему придётся оформить российское гражданство. К переезду в Москву готовится и 18-летняя игрок Донка, которая родилась на Украине.
Ранее Team Spirit одержали громкую победу на турнире IEM Cologne 2025 по Counter-Strike 2. В финале российский коллектив со счётом 3:0 разгромил немецкую команду MOUZ. Для обновлённого состава это был первый крупный триумф, а вместе с кубком «Драконы» забрали и призовые в размере 460 тысяч долларов.