16 сентября, 10:53

Команда Team Spirit может переехать из Сербии обратно в Россию

© ТАСС / Александр Щербак

Российская киберспортивная команда Team Spirit планирует свернуть штаб-квартиру в Белграде и вернуться в Москву. Одной из причин называют удобство финансирования со стороны букмекеров. Об этом стало известно Mash на спорте.

Вопрос о возвращении в Россию команда обсуждает уже не первый день. Руководство считает, что в Москве будет проще наладить финансовые процессы, а букмекеры получат больше возможностей для поддержки клуба. Особое внимание сейчас приковано к игроку Мирославу zont1x Плахоте из ЛНР — он временно отказался выходить на матчи и находится «на скамейке», продолжая получать зарплату.

Решение о дальнейшем сотрудничестве Мирослав пока не принял. В случае если киберспортсмен останется в составе, ему придётся оформить российское гражданство. К переезду в Москву готовится и 18-летняя игрок Донка, которая родилась на Украине.

Ранее Team Spirit одержали громкую победу на турнире IEM Cologne 2025 по Counter-Strike 2. В финале российский коллектив со счётом 3:0 разгромил немецкую команду MOUZ. Для обновлённого состава это был первый крупный триумф, а вместе с кубком «Драконы» забрали и призовые в размере 460 тысяч долларов.

Милена Скрипальщикова
    avatar